Österreich will Brücke zu Visegrád-Ländern sein

Klagen zu AKW-Ausbau und Familienbeihilfe belasten Beziehung nicht, finden die Regierungschefs.

In einigem Sicherheitsabstand zum Bundeskanzleramt hatten sich gestern, Dienstag, Demonstranten versammelt. Von der einen Richtung kommend sah man welche mit EU-Flaggen, von der anderen Richtung kommend Umweltaktivisten, die gegen den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks II demonstrierten.

In dieser Ablehnung stimmt die österreichische Regierung mit den Aktivisten überein, sie hat eine Klage gegen die Meinung der EU-Kommission eingebracht, wonach die Subventionen für den Ausbau gerechtfertigt seien. Eine Klage, die für die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich aber keine Belastung darstelle, wie Ungarns Premier Viktor Orbán in Wien versicherte. Es sei vielmehr ein europäisches Problem. "Wir werden diese Diskussion nicht in Wien und nicht in Budapest entscheiden", sagte Orbán, der den Ball also bei der EU-Kommission in Brüssel sieht. Gleiches gilt für die Indexierung der österreichischen Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben. Die Höhe der Zahlung soll sich nach den tatsächlichen Lebenshaltungskosten in dem Land richten, in dem das Kind lebt. Ungerecht, findet Ungarn, schließlich zahlen ungarische Arbeiter in Österreich genauso viel ins System ein wie österreichische.