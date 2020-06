Österreich wird Unterstützung in Syrien fortsetzen

Österreich will seine Unterstützung in Syrien fortsetzen. Dies teilte das Außenministerium am Dienstag anlässlich der von EU und UNO initiierten vierten Syrien-Geberkonferenz mit. Dadurch soll ein "wichtiger Beitrag zur Linderung des menschlichen Leides" geleistet werden, welches durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt worden sei, hieß es.

SN/APA (AFP)/ABDULAZIZ KETAZ Humanitäre Situation in Syrien katastrophal