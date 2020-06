Österreicher dürfen ab Freitag auflagenfrei nach Slowenien

Österreicher können ab Freitag ohne Beschränkungen nach Slowenien einreisen. Die slowenische Regierung setzte am Donnerstag das Nachbarland auf die "grüne Liste" der Länder, deren Bürger ohne jegliche Auflagen ins Land dürfen, sagte Regierungssprecher Jelko Kacin. Auf der Liste befinden sich bereits Kroatien und Ungarn.

Auch Tschechien wird voraussichtlich schon ab Freitag die Kontrollen an der Grenze zu Österreich abschaffen. Ursprünglich hatte das Land die völlige Grenzöffnung erst ab 15. Juni geplant. Bisher müssen die Einreisenden bzw. Rückkehrenden entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder in zweiwöchige Hausquarantäne gehen.

Der überraschenden Grenzöffnung Österreichs könnten zudem bald reziproke Schritte der Slowakei folgen. Das deutete Martin Klus, Staatssekretär im Außenressort, in einem Live-Gespräch mit dem slowakischen TV-Sender TA3 direkt am Grenzübergang Berg an. "Ich erwarte, dass in den nächsten Stunden zumindest über Österreich, Ungarn und einige weitere Länder, die wir schon zuvor als sicher eingestuft hatten, verhandelt wird," meinte Klus. Für Slowaken, die in diese Länder reisen, aber auch für deren Staatsbürger beim Eintritt in die Slowakei sollte sich demnach die Reisefreiheit "markant erhöhen".

Vorerst hält die Slowakei an der Grenze zu Österreich das bisherige strenge Grenzregime aufrecht. Rückkehrer aus Österreich, die unter keine der Ausnahmeregelungen fallen oder sich länger als 48 Stunden auf österreichischem Gebiet aufhalten, müssen weiterhin in Quarantäne.

Quelle: APA