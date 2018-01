Österreicher haben EU-weit geringes Vertrauen in Datenschutz

Die Österreicher haben wenig Vertrauen in den Datenschutz. Nach einer von der EU-Kommission am Mittwoch präsentierten Umfrage liegt Österreich unter den 28 Staaten beim Vertrauen in die Kontrolle über Online-Informationen mit nur zwölf Prozent an drittletzter Stelle. EU-Justizkommissarin Vera Jourova drängte die EU-Staaten neuerlich dazu, die nationalen Regeln in dem Bereich umzusetzen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Herr und Frau Österreich trauen der Digitalen Zukunft nicht