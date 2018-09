Österreicher in türkischer Haft: "Das Ganze ist ein Versuch, Kritiker einzuschüchtern"

Verhaftetem Journalisten wird offenbar Mitarbeit bei einem illegalen Ableger der Kommunistischen Partei vorgeworfen.

Im Fall des am Dienstag in seiner Wohnung in Ankara verhafteten Journalisten und Studenten Max Zirngast hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die Türkei am Mittwoch aufgefordert, die Vorwürfe gegen den Österreicher zu konkretisieren oder ihn freizulassen.

Zirngast hatte bis 2015 in Wien studiert und ist nach dem Bachelorabschluss nach Ankara gegangen, wo er seine Politikwissenschaftsstudien fortsetzte und regelmäßig in vielen verschiedenen, hauptsächlich linken Publikationen auf Deutsch und Englisch veröffentlichte, darunter auch das sozialistische türkische Monatsorgan Toplumsal Özgürlük. Dies gaben seine Mitautoren beim linken Magazin Jacobin bekannt. Zirngast sei auch in verschiedenster Form politisch aktiv gewesen: "Von der Teilnahme am Wahlkampf der prokurdischen linken HDP bis zum Halten von Seminaren über Marx und Marxismus und der Organisation alternativer Sommerschulen für Kinder aus armen Familien."

Der Wiener Politikwissenschafter Thomas Schmidinger erinnert sich an Zirngast als "sehr engagierten und gebildeten und an der Region wahnsinnig interessierten Studenten". Schmidinger berichtet im SN-Gespräch, dass die Türkei derzeit massiv versuche, das Gerücht in die Welt zu setzen, dass Zirngast bei einer illegalen Abspaltung der Türkischen Kommunistischen Partei gewesen wäre und für diese aktiv gewesen sein soll.

Schmidinger weist darauf hin, bei Leuten rückgefragt zu haben, die zuletzt eng mit Zirngast zusammengearbeitet hatten, die allesamt bestätigten, dass dieser Vorwurf "definitiv keine Basis" habe. Zirngast habe in der Türkei lediglich mit der HDP, der legalen kurdischen Partei, zusammengearbeitet und war für diese auch in den Wahlen aktiv. Schmidinger: "Er ist ein Linker - das sollte allerdings auch in der Türkei nicht illegal sein."

Der tatsächliche Hintergrund seien sicher Zirngasts Türkei-Publikationen. Der formale Vorwurf scheint aber in Richtung der Teilnahme bei der verbotenen Parteiabspaltung zu gehen, wobei die Anwälte offenbar noch über keine offizielle Anklageschrift verfügten.

Schmidinger hält den Vorwurf, Zirngast habe etwas mit Terrorismus zu tun, für "völlig absurd". "Meines Erachtens sagt das Ganze viel mehr über die autoritäre Entwicklung in der Türkei aus." Zirngast sei sicher ein linker Kritiker Erdogans, aber gleichzeitig ein wissenschaftlicher Beobachter, der Kritik übe, die in einer Demokratie legitim sein müsse. "Das Ganze ist natürlich auch ein Versuch, Kritiker einzuschüchtern, und ein Signal, dass kritische Beobachter in der Türkei unerwünscht sind."