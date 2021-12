Österreicher ist neuer Kommandant der EU-Mission in Mali

Der österreichische Brigadier Christian Riener hat mit Dienstag das Kommando über die EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali übernommen. Der Mission im krisengeschüttelten westafrikanischen Staat gehören etwa 1.000 Soldaten aus 26 Nationen an. "Die Bedrohungslage ist hoch, die Sicherheitslage schlecht, da kann man nichts schönreden", hatte Riener bei seiner Verabschiedung in Wien Ende November gegenüber der APA gesagt. Das Bundesheer ist mit 70 Soldaten an der Mission beteiligt.

SN/APA/AFP/FLORENT VERGNES Sicherheitslage im westafrikanischen Land sehr unsicher