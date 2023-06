Österreicher nach sieben Jahren Haft im Iran frei: "Jetzt ist Zeit, an die anderen zu denken"

Ein Österreicher kam erst vor wenigen Wochen nach langer Haft im Iran frei. Ein Gespräch über die Rückkehr in sein altes, ganz neues Leben.

„Das ist mein Engel. Der Hauptgrund, dass ich weiter noch Hoffnung habe und Freude am Leben“, sagt Kamran Ghaderi über seine Frau Harika. „Er ist in unserem Leben wieder dabei. Das ist das Schönste“, sagt sie.

Auf einer Geschäftsreise wurde der Österreicher Kamran Ghaderi (60) vor siebeneinhalb Jahren am Flughafen Teheran verhaftet und in einem Scheinprozess zu zehn Jahren Haft verurteilt. Am 2. Juni kam er aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis frei.

Wie geht es Ihnen, Herr Ghaderi? Kamran Ghaderi: Ich habe mir gedacht, der Albtraum ist zu Ende und ich komme wieder zu meiner Familie - und das ist ja erfüllt. Aber jetzt kommen die gesamten Emotionen und Versäumnisse hoch, dazu die gesundheitlichen Probleme, ...