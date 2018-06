Österreichs Ansichten gefallen nicht allen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kritisiert die Haltung zu EU-Budget und Migration.

Kurz vor der Übernahme der Ratspräsidentschaft hören die anderen EU-Länder besonders genau hin, wenn sich die österreichische Regierung zu EU-Themen äußert. Und nicht immer gefällt das Gesagte. Bei den großen Brocken EU-Budget, Migration und ganz grundlegend bei der Weiterentwicklung der Union kam am Montag Kritik an den österreichischen Positionen vom luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, der an einer von der Kanzlei Lansky, Ganzger + partner organisierten Konferenz im Haus der EU in Wien teilnahm.