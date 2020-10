Österreichs EU-Mandatare für koordinierte Corona-Maßnahmen

Österreichische EU-Abgeordnete von ÖVP und SPÖ haben sich im Vorfeld des EU-Videogipfels am Donnerstag für koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene zur Bekämpfung der Corona-Krise ausgesprochen. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch Vorschläge für den Kampf gegen die zweite Corona-Welle vorgelegt. "Es liegt jetzt an den Mitgliedsstaaten, das Maßnahmenbündel umzusetzen, damit aus den Empfehlungen gemeinsames, solidarisches Handeln wird", tweetete der ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas.

SN/APA (AFP/Archiv)/KENZO TRIBOUILL Kurz stimmte sich mit Merkel ab