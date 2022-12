Österreichs Vetopolitik ist verfehlt

Innenminister Gerhard Karner wählt in der Migrationskrise falsche Mittel und falsche Freunde. Damit hilft er niemandem, außer vielleicht der ÖVP.



Österreich erlebt eine Welle illegaler Grenzübertritte, die an jene der Jahre 2015 und 2016 erinnert. Allerdings mit einem Unterschied: Die meisten, die nun Asyl beantragen, ziehen weiter in andere EU-Staaten. Dennoch: Österreichs Belastung ist sehr groß. Das wird auch in Brüssel anerkannt.

Innenminister Gerhard Karner und Bundeskanzler Karl Nehammer ist mit zwei Befunden recht zu geben. Europa ist nicht in der Lage, seine Außengrenzen ausreichend zu schützen. Und das Asyl- und Migrationssystem funktioniert nicht. Beide Probleme anzugehen liegt ...