Östliches Wirtschaftsforum beginnt im russischen Wladiwostok

Im russischen Wladiwostok beginnt am Sonntag das viertägige Östliche Wirtschaftsforum. Im vergangenen Jahr hatten Teilnehmer aus insgesamt 68 Ländern das Treffen besucht, Russland wollte dabei seine Beziehungen zu asiatischen Staaten stärken. Heuer spekulierte die "New York Times" über ein mögliches Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un beim Forum. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte dazu am Samstag, er wisse "nichts davon".

BILD: SN/APA/TASS HOST PHOTO AGENCY/SERGE Kreml-Chef Putin im Vorjahr beim Östlichen Wirtschaftsforum