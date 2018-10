Offenbar noch keine Einigung im Ringen um Brexit-Vertrag

In den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt es EU-Kreisen zufolge noch kein endgültiges Abkommen über den EU-Ausstieg des Landes. Die Botschafter von 27 EU-Ländern hätten dies in einem EU-Briefing am Abend mitgeteilt bekommen, sagten zwei EU-Diplomaten am Sonntag. Zuvor hatte "Politico" über eine Einigung berichtet. Großbritannien verlässt die Union im März.

SN/APA (Archiv/AFP)/TOLGA AKMEN Es herrscht Unklarheit über Brexit-Folgen