Offener Brief an Merkel von Hongkongs Protestanführer

In einem offenen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bittet der Anführer der Proteste in Hongkong, Joshua Wong, um Beistand. "Frau Bundeskanzlerin Merkel, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie haben Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht", zitierte die "Bild"-Zeitung vorab aus einem Schreiben Wongs und weiterer Aktivisten.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Wong wandte sich an die in der DDR aufgewachsene Merkel