Offener Brief von ehemaligen Außenministern: Schaffen wir Stabilität auf dem Balkan!

Die EU-Erweiterung muss weitergehen. Zehn ehemalige Außenminister europäischer Staaten fordern jetzt Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien.

Die Europäische Union ist weiterhin von Krisenherden und Spannungsgebieten umgeben. Im Süden der Europäischen Union bildet sich eine Achse geopolitischer Instabilität. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich erweitert. Stabilität, Demokratie und Wohlstand in Südosteuropa sind direkt verbunden mit der Konsolidierung des Europäischen Projekts und der Vollendung der Wiedervereinigung unseres Kontinents durch den Beitritt der Westbalkan-Länder - einem Prozess, der vor 30 Jahren begonnen hat.

Der hartnäckige Widerstand gegen die Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien erfolgt gegen die Empfehlung der Europäischen Kommission und gegen den Willen einer großen Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments. Er gefährdet den verbleibenden Einfluss der EU vor ihrer eigenen Türschwelle und ihre Fähigkeit, die strategischen Entwicklungen und die Stabilität in Südosteuropa zu gestalten.

Dies ist ein strategischer Fehler, der dazu führt, dass sich der Status quo und die Untätigkeit der EU in einer zunehmend chaotischen geopolitischen Umgebung fortsetzen. Es ist die Pflicht der Europäischen Union, zur Stabilität und Sicherheit Südosteuropas beizutragen. Daher sollte sie den Beitritt des Westbalkans zur EU viel eher als eine verantwortungsvolle Politik denn als eine Last betrachten.

Mehr noch: Die Opposition gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit den oben erwähnten Ländern untergräbt die Autorität und die Glaubwürdigkeit der EU.

Für eine Region wie den Westbalkan, die darum kämpft, die Herrschaft des Rechts zu stärken und die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, bleibt der EU-Beitrittsprozess unerlässlich. Die psychologische Wirkung solcher Gespräche und die "transformativen" Effekte sind jedoch wichtig für das Empfinden dieser Länder, dass sie in der EU einen Anker haben. Und vor allem geht es um das Thema Vertrauen: Im Jahr 2003, auf dem Gipfel in Thessaloniki, haben die EU-Führer diesen Ländern die Mitgliedschaft versprochen.

Unter den gegenwärtigen Umständen werden die Garantien, welche die EU den Ländern der Region gegeben hat, nicht mehr zählen. Daher wird es zunehmend schwierig werden, Kompromisse zu erreichen, bilaterale Streitigkeiten zu überwinden und eine positive Energie zu entwickeln. Dies ist ein Vorbote innerer Probleme in Nordmazedonien und Albanien, die sich zu lange darauf verlassen haben, dass die EU sie unterstützen würde. Es unterminiert die Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo und stärkt die zentrifugalen Kräfte in Bosnien-Herzegowina. Der EU-Beitrittsprozess für den Westbalkan ist auch ein Staatsbildungsprozess und ebenso ein Stabilisierungsprozess für die ganze Region. Es ist die Schlüsselstrategie, mit welcher die EU globalen politischen Einfluss ausüben kann. Die EU sollte ihre Verantwortung wahrnehmen, indem sie in strategischer Weise handelt. Es ist für die EU an der Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen und ihre Rolle in einer internationalen Umwelt zu bestimmen, damit sie darin unabhängig agieren und ihre außen- und verteidigungspolitischen Kapazitäten verbessern kann.

Wir rufen die EU auf, ihre Differenzen in diesem Punkt zu überwinden. Der Beitrittsprozess wird viele Jahre weitergehen. Währenddessen gibt es genug Zeit, die Notwendigkeit einer weiteren Integration der EU in Einklang zu bringen mit der Notwendigkeit, die europäische Perspektive für den Westbalkan am Leben zu erhalten. Daher ist die Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien auf der Basis der Verpflichtungen dieser Länder dringend geboten. Sie sollte auf dem nächsten EU-Gipfel beschlossen werden. Gleichzeitig rufen wir die EU auf, beim Gipfeltreffen in Zagreb 2020 neue Instrumente vorzulegen, um für die Westbalkan-Staaten den Pfad zum EU-Beitritt zu festigen.



Die Unterzeichner

Igor Luksic, früherer Premierminister und Außenminister von Montenegro

Sigmar Gabriel, ehemaliger Vizekanzler und Außenminister in Deutschland

Vesna Pusic, frühere Vize-Ministerpräsidentin und Außenministerin Kroatiens

Nikola Poposki, ehemaliger Vize-Premier und Außenminister von Nord-Mazedonien

Nikolaos Kotzias, früherer Außenminister Griechenlands

Karin Kneissl, frühere Außenministerin von Österreich

Ioannis Kasoulides, ehemaliger Außenminister von Zypern

Dirmar Bushati, früherer Außenminister Albaniens

Kristian Vigenin, früherer Außenminister Bulgariens

Goran Svilanovic, ehemaliger Außenminister der Bundesrepublik Jugoslawien

Quelle: SN