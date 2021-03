Offener Vollzug für Kataloniens Separatisten aufgehoben

Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, und zwei seiner Mitstreiter für die Unabhängigkeit der Region von Spanien verlieren ihre Immunität als EU-Abgeordnete. Das EU-Parlament stimmte am Montagabend für den Immunitätsentzug, wie am Dienstagmorgen bekanntgegeben wurde. Den Katalanen droht nun die Auslieferung an die spanischen Behörden. In Spanien müssen indes sieben zu langen Haftstrafen verurteilte Separatistenführer zurück ins Gefängnis.

SN/APA (AFP)/FRANCISCO SECO Puigdemont und Mitstreitern droht Auslieferung nach Spanien