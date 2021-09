Offiziell gibt es in Russland fast keine Flüchtlinge

Hunderttausende sind laut Menschenrechtlern ohne Status da. Derzeit kommen viele afghanische Studenten dazu.

Russlands Behörden sind ratlos, was sie mit etwa 500 afghanischen Studierenden im Land tun sollen. Vielen geht es so wie dem 25-jährigen Baburshah. Sein Studentenvisum ist abgelaufen, er müsste nach Afghanistan zurückfliegen, um ein neues zu beantragen. Was derzeit freilich nicht möglich ist.

Von einem Tag zum anderen ist der junge Mann vom Studenten zum Flüchtling geworden. Als solcher anerkannt ist er nicht, wie die meisten Geflüchteten, die in Russland leben. Menschenrechtler sprechen von mehreren Hunderttausend im Land. ...