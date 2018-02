Ohne Anklage in Haft

Ankara will die Beziehungen zu Deutschland wieder verbessern, Das größte Hindernis: Der "Welt"-Korrespondent sitzt Deniz Yücel sitzt seit genau einem Jahr in einem türkischen Gefängnis.

ISTANBUL (SN, dpa). Am 14. Februar vergangenen Jahres stellte sich Deniz Yücel in Istanbul freiwillig der Polizei. Niemand rechnete damals damit, dass der "Welt"-Korrespondent ein Jahr später noch immer ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzen würde. Das Datum markiert aber nicht nur den Tag, an dem der deutsch-türkische Journalist seine Freiheit verlor, sondern auch den Beginn einer bis dahin beispiellosen Krise zwischen Deutschland und der Türkei. Eine Krise, die die Regierung in Ankara beilegen möchte - vor allem aus ökonomischen Gründen, es geht aber auch um deutsche Rüstungsgüter.