Ohne Nachbarschaftshilfe geht es nicht

Die Versorgung von Flüchtlingen geschieht meistens in nächster Nähe. Europa ist da im doppelten Sinn keine Ausnahme.

108,4 Millionen Menschen stellen die Vereinten Nationen am morgigen Dienstag, dem Weltflüchtlingstag, in den Mittelpunkt. So viele Menschen sind weltweit aus ihrer Heimat vertrieben, mit allen Konsequenzen: Hab und Gut werden zurückgelassen, ebenso wie Einkommensquellen und Ausbildungsplätze. Gemeinschaften zerfallen, Familien und Freunde werden getrennt.

Nun ist zwar die europäische Migrationspolitik derart verkorkst, dass viele Politikerinnen und Politiker von ernsthaftem Bemühen am liebsten die Finger lassen. Doch in einem Punkt funktionierte sie zuletzt vortrefflich: bei der Aufnahme von Flüchtlingen ...