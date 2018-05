OIC-Außenminister beraten über Gewalt im Gazastreifen

Vor einem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zur Gewalt im Gazastreifen sind am Freitag die Außenminister der OIC-Mitgliedstaaten in Istanbul zusammengekommen. Bei dem Treffen wollen die Staaten über das Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte gegen die Proteste an der Grenze des Gazastreifens beraten, bei denen am Montag rund 60 Palästinenser getötet worden waren.

Angesichts scharfer Kritik an Israels Vorgehen hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betont, es handle sich keinesfalls um friedliche Proteste der Palästinenser. "Ich stimme den Führern der Terrororganisation Hamas vollkommen zu - sie haben dies in den letzten Tagen gesagt", so Netanyahu in einem Video, das am späten Donnerstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde. Netanyahu bezog sich auf den Hamas-Führer Mahmoud Al-Zahar, der dem Sender Al-Jazeera gesagt hatte, friedliche Proteste allein seien nicht ausreichend. "Dies ist ein friedlicher Widerstand, der mit der Macht des Militärs und der Geheimdienste gestärkt wird", sagte Zahar zu den Gaza-Protesten.

Zu dem "Sondergipfel"in Istanbul hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeladen, dessen Land derzeit den OIC-Vorsitz führt. Er erhofft sich eine "sehr starke Botschaft" des Gipfels an Israel und die Weltgemeinschaft. Parallel zu dem Gipfel, der um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) beginnen soll, findet in Istanbul eine Solidaritätskundgebung für die Palästinenser unter dem Slogan "Stoppt die Unterdrückung" statt.

Erdogan hatte nach der Eskalation der Gewalt im Gazastreifen das "Schweigen" der Staatengemeinschaft kritisiert, Israel des "Völkermords" bezichtigt und von einem Apartheidstaat gesprochen. Aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen forderte Ankara Israels Botschafter auf, vorübergehend die Türkei zu verlassen. Außerdem wurde der türkische Botschafter aus Tel Aviv zu Beratungen zurückgerufen.

Ägypten will indes den Grenzübergang zum Gazastreifen während des gesamten muslimischen Fastenmonats Ramadan geöffnet halten. Dies ist die längste Zeit seit Jahren, dass die Blockade des Palästinensergebiets am Mittelmeer gelockert wird. Er habe die Öffnung angeordnet, "um die Last unserer Brüder im Gazastreifen zu lindern", teilte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am späten Donnerstag über soziale Medien mit.

Israel und Ägypten halten den Gazastreifen seit mehr als einem Jahrzehnt aus Sicherheitsgründen unter Blockade. Die Lebensbedingungen in dem schmalen Küstenstreifen mit rund zwei Millionen Einwohnern sind sehr schlecht. In den vergangenen Jahren hat Ägypten den Grenzübergang Rafah von Zeit zu Zeit geöffnet, jeweils für einen oder mehrere Tage. Es durften jeweils nur Kranke oder Menschen mit einer besonderen Genehmigung passieren.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, hat die Gewalt israelischer Soldaten gegen Demonstranten im Gazastreifen ebenfalls scharf kritisiert. Der Jordanier wies Rechtfertigungen Israels zurück, dass die Sicherheitskräfte alles täten, um die Opferzahlen so niedrig wie möglich zu halten. "Dafür gibt es so gut wie keine Anzeichen", sagte Hussein am Freitag bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Die Palästinenser seien unter Israel als Besatzungsmacht "eingepfercht in einen giftigen Slum von der Geburt bis zu Tod, jeder Würde beraubt", sagte Said.

Am Montag wurden bei massiven Protesten an der Grenze des Gazastreifens zu Israel 60 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet. Die Proteste richteten sich gegen die Öffnung der US-Botschaft in Jerusalem sowie gegen die fortwährende Blockade. Die Palästinenser erinnern zudem seit Wochen an die "Naqba" (Katastrophe) - die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern im Zuge der ersten arabisch-israelischen Krieges im Gefolge der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren.

