Olaf Scholz: Des neuen Kanzlers alte Freunde

Die Antrittsbesuche des deutschen Regierungschefs in Paris und Brüssel verliefen wie geschmiert. Die gewohnten Achsen in Europa funktionieren. Aber es steckt auch einiger Sand im Getriebe.

Glanz und Glorie in Paris, nüchterne Arbeitsatmosphäre in Brüssel. Die Empfänge, die der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (63) am Freitag bei seiner ersten Auslandsreise erfahren hat, hätten äußerlich betrachtet kaum unterschiedlicher sein können. Doch in einer Hinsicht waren sie gleich: Es waren Besuche in alter Freundschaft. Die ersten Ansprechpartner für einen deutschen Regierungschef befinden sich immer in Paris und Brüssel. Derzeit sind es der französische Präsident Emmanuel Macron und die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.

