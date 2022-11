Oligarchen sollen für Ukraine zahlen. Aber wie?

In Europas Häfen liegen russische Luxusjachten, auf Konten schlummern Rubel-Schätze. Kiew fordert daraus Reparationszahlungen. Die Kommissionschefin will das ermöglichen.

Russlands Bomben legen die Ukraine in Schutt und Asche. Die materiellen Schäden durch Wladimir Putins Angriffskrieg werden bisher auf 600 Milliarden Euro geschätzt. Die Summe wird mit jedem Tag größer.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, sprach am Mittwoch jenen Satz, auf den die Regierung in Kiew seit langem drängt. "Russland und seine Oligarchen müssen der Ukraine dafür Schadenersatz leisten und die Kosten für den Wiederaufbau des Landes tragen." Von der Leyen will dazu russisches Vermögen ...