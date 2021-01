Olympiasiegerin bricht das Schweigen - und löst in Griechenland eine MeToo-Debatte aus

Eine griechische Olympionikin klagt sexuellen Missbrauch durch einen Sportfunktionär an. Die Tat ist zwar verjährt, der Fall ermutigte aber andere Frauen, ähnliche Erfahrungen zu veröffentlichen.

Vor knapp dreieinhalb Jahren gaben die Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein in den USA den Anstoß zu der Initiative #MeToo. Frauen wurden ermutigt, ihre Erfahrungen über sexuelle Belästigungen öffentlich zu machen. Mit großer Verspätung kommt die Bewegung jetzt in Griechenland an. Dafür geht es dort umso heftiger zur Sache. Am Sonntag gab es die erste Verhaftung.

Sofia Bekatorou brauchte 22 Jahre, um ihre Scham zu überwinden und ihr Schweigen zu brechen. Im Interview mit einer Frauenzeitschrift berichtete ...