Oman bekommt nach Tod von Sultan neuen Herrscher

Der Sultan von Oman, Qaboos bin Said, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Zum Nachfolger wurde am Samstag sein Cousin Haitham bin Tariq-al Said ernannt, wie staatliche Medien berichteten. Er tritt die Führung des Landes in einer Zeit an, in der die Spannungen zwischen dem Iran und den USA sowie dem US-Verbündeten Saudi-Arabien erhöht sind.

Qaboos stand dem Sultanat fast 50 Jahre vor