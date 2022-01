Omikron beendet Australiens Donut-Tage

Tage, an denen es keine Infektionen mit dem Coronavirus gibt, nennen Australier "Donut Days". Doch von diesen ist das Land momentan weit entfernt.

"Festung Australien" - so nannten viele den Inselstaat, der sich in den vergangenen zwei Jahren so sehr abschottete wie kaum ein anderes Land der Welt. Geschlossene Außengrenzen und strenge Lockdowns hielten die Coronazahlen auf einem moderaten Level. Der Wunsch nach Zero Covid - also nach keinen Coronafällen, sogenannten Donut-Tagen, wie die Australier das nennen - war lange Zeit so groß, dass die Bürger in den Millionenstädten Melbourne und Sydney extrem lange und strenge Lockdowns weitestgehend ohne Murren hinnahmen.

...