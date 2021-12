Omikron hat Großbritannien fest im Griff

In England ist die neue Virusvariante nun dominant. Experten warnen gar vor zwei Millionen Infektionen täglich.

In Großbritannien geht die Angst vor Omikron um. Besonders in England und Schottland breitet sich die Virusvariante rasant aus - und ist dort seit dem Wochenende die dominierende Variante, wie der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Sonntag im Interview mit Sky News sagte.

Bereits vor einer Woche hatte Premierminister Boris Johnson seine Landsleute in einer Fernsehansprache vor der kommenden "Flutwelle von Omikron" gewarnt. Diese Welle bäumt sich weiter auf. Am Samstag wurden im Vereinigten Königreich mehr als 90.000 ...