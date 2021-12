Omikron in Großbritannien - ein Wettlauf gegen die Zeit

In Großbritannien breitet sich das Omikron-Virus rasant aus. Viele wollen sich daher boostern - doch kann das die Welle noch stoppen?

Ob in London, Bristol oder Liverpool: Am Mittwoch bildeten sich überall in Großbritannien lange Schlangen vor Arztpraxen, Kliniken oder Apotheken. Viele kamen schon in den frühen Morgenstunden, um sich dem angeblich liebsten Hobby der Briten zu widmen: sich geduldig anstellen. Manche warteten bis zu sieben Stunden, um eine der begehrten Auffrischungsimpfungen zu bekommen. So mancher hofft, so das Weihnachtsfest mit der Familie zu retten, nachdem dieses schon im vergangenen Jahr ausfallen musste.

Seit Montag folgen die Briten dem ...