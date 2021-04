Online-Beteiligungsplattform zur Zukunft Europas startet

Angesichts des für Montag geplanten Starts der mehrsprachigen Bürgerbeteiligungsplattform zur "Konferenz zur Zukunft Europas" haben Europaministerin Karoline Edtstadler und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) zur Teilnahme aufgerufen. "Wir alle dürfen uns von der EU mehr erwarten. Deswegen müssen wir uns die entscheidenden Fragen stellen und gemeinsam an den richtigen Lösungen arbeiten", sagte Edtstadler am Sonntag in einer Aussendung.

SN/APA/POOL/JOHN THYS EU-Kommissionspräsidentin hat Konferenz zur Zukunft der EU angestoßen