OPCW bestätigte Einsatz von Giftgas im Februar in Syrien

Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hat den Einsatz von Giftgas im Februar in Syrien bestätigt. Am 4. Februar sei mit hoher Wahrscheinlichkeit Chlorgas in Saraqib in der Provinz Idlib eingesetzt worden, teilte die OPCW am Mittwoch in Den Haag mit. Das sei das Ergebnis einer Untersuchungsmission des eigenen Expertenteams.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR OPCW konnte in Saraqeb den Einsatz von Chlorgas nachweisen