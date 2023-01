Opferzahl in Pakistan steigt auf 100

Nach dem verheerenden Selbstmordanschlag in Pakistan ist die Zahl der Todesopfer offiziellen Angaben zufolge auf 100 gestiegen. Die Behörden riefen einen Trauertag in der betroffenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa aus, wie der Chef der Provinzregierung, Muhammad Azam Khan, laut der pakistanischen Zeitung "Tribune" erklärte. In dem südasiatischen Land herrschte nach dem Anschlag auf eine Moschee in der Stadt Peshawar im Nordwesten Fassungslosigkeit.

SN/APA/AFP/ABDUL MAJEED Blutzoll des Selbstmordanschlags weiter gestiegen