Opposition beteiligt sich an Regionalwahlen in Venezuela

Erstmals seit Jahren hat sich die Opposition in Venezuela wieder an Wahlen beteiligt. Bei den Regionalwahlen am Sonntag wurden Gouverneure, Bürgermeister und Stadträte gewählt. Seit 2017 hatten die Regierungsgegner alle Wahlen in dem südamerikanischen Krisenstaat boykottiert, weil sie keine Voraussetzungen für freie und faire Abstimmungen sahen.

SN/APA/AFP/YURI CORTEZ In Venezuela werden Gouverneure, Bürgermeister und Stadträte gewählt