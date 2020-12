Opposition in Kuwait gewinnt fast Hälfte der Parlamentssitze

Bei der Parlamentswahl in Kuwait hat die Opposition fast die Hälfte aller Sitze gewonnen. Die einzige bisherige Abgeordnete verlor allerdings ihr Mandat in der 50-köpfigen Volksvertretung, wie die Wahlkommission am Sonntag im staatlichen Fernsehen bekannt gab. Bei der Wahl am Samstag hatten 29 Frauen kandidiert, keine schaffte den Sprung ins Parlament - ein Rückschlag für die Frauenrechte in dem arabischen Golfstaat.

SN/APA (AFP)/YASSER AL-ZAYYAT Erfolgreiche Kandidaten bei der Siegesfeier