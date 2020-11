Opposition in Weißrussland ruft zur Sonntagsdemonstration

Trotz Gewaltandrohung der Polizei ist in Weißrussland am Sonntag die 15. Großdemonstration gegen Machthaber Alexander Lukaschenko geplant. Offiziell ist die Aktion diesmal als "Marsch gegen den Faschismus" angekündigt. Die Organisatoren regieren damit auf Beschimpfungen in dieser Woche durch den 66-jährigen Lukaschenko, sie seien Faschisten. Die Proteste sind wie immer verboten - zuletzt ging unter anderem die Polizei hart gegen die friedlichen Demonstranten vor.

SN/APA (AFP)/STRINGER Friedlicher Widerstand gegen weißrussischen Präsidenten Lukaschenko