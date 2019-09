Oppositionelle britische Labour-Partei tagt in Brighton

Die britischen Sozialdemokraten treffen sich ab Samstag in Brighton zum Labour-Parteitag. Dabei ist Streit um den Brexit vorprogrammiert. Die größte britische Oppositionspartei ist tief zerstritten, wenn es um den EU-Austritt geht. Während sich ein großer Teil des Führungszirkels in der Parlamentsfraktion klar für eine Abkehr vom Brexit einsetzt, will sich Parteichef Jeremy Corbyn nicht festlegen.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Jeremy Corbyn will neutral bleiben