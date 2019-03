Oppositionelle Liberale gewannen Parlamentswahl in Estland

Bei der Parlamentswahl in Estland haben die oppositionellen Liberalen gewonnen und die Rechtspopulisten stark zugelegt. Die liberale Reformpartei erhielt am Sonntag 28,8 Prozent, wie die Wahlkommission am Abend mitteilte. Sie landete damit klar vor der regierenden Zentrumspartei von Ministerpräsident Jüri Ratas, die auf 23 Prozent kam.

/APA (AFP)/RAIGO PAJULA Kaja Kallas bei der Stimmabgabe