Oppositionsführer Guaido kehrt nach Venezuela zurück

Nach einer eineinhalbwöchigen Reise durch Südamerika ist der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido nach Venezuela zurückgekehrt. Am Montag traf er am Flughafen Maiquetia nahe der Hauptstadt Caracas ein, wie im venezolanischen Fernsehsender VPI zu sehen war. Zahlreiche Anhänger nahmen den Oppositionsführer in Empfang. "Wir sind wieder in unserem geliebten Land", schrieb Guaido auf Twitter.

SN/APA (AFP)/RODRIGO BUENDIA Guaido ist in seine Heimat zurückgekehrt