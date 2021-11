Oppositionskandidatin bei Präsidentenwahl in Honduras vorne

Die linke Oppositionskandidatin Xiomara Castro liegt laut Teilergebnissen bei der Präsidentenwahl in Honduras klar in Führung. Damit zeichnet sich in dem mittelamerikanischen Land ein historischer Machtwechsel ab. Bei einem Sieg wäre Castro die erste Frau an der Staatsspitze von Honduras und das erste Staatsoberhaupt seit der Rückkehr zur Demokratie 1982, das nicht einer der beiden etablierten Parteien angehört.

SN/APA/AFP/LUIS ACOSTA Die bisher ausgezählten Stimmen sprechen klar für Castro