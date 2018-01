Orban: "Italien respektiert Schengen-Abkommen nicht"

Der ungarische Premier Viktor Orban wirft Italien vor, das Schengen-Abkommen nicht zu respektieren, das den Schutz der EU-Außengrenzen vorsieht. "Italien und Griechenland tun in der Flüchtlingsproblematik viel, sie respektieren jedoch nicht die verbindlichen Schengen-Regeln", so Orban. Schuld an dieser Situation sei Brüssel, das sich nicht für den Schutz der Außengrenzen einsetze, so Orban.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Orban gibt Brüssel die Schuld an der Situation