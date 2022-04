Orbán provoziert weiter, ist aber zusehends allein

Brüssel geht gegen die Demontage des Rechtsstaats in Ungarn vor. Ein überfälliger und doch heikler Schritt.

Othmar Karas hat nur ein Wort für das, was Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nach seinem Wahlsieg am Wochenende von sich gegeben hat: "Inakzeptabel".

Und damit meint der Vizepräsident des EU-Parlaments nicht Orbáns höhnischen Sager, wonach der Triumph seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei so groß gewesen sei, "dass man ihn vom Mond aus sehen kann, ganz gewiss auch von Brüssel aus". Was Karas empört, ist eine andere Passage der Siegesrede. Nämlich jene, in der Orbán meinte, er habe auch gegen den ...