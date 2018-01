Orbán schaut sich die neue Regierung an

Der ungarische Premier ist der erste offizielle Staatsgast beim Kabinett Kurz. Konfliktstoff liefert die Klage gegen den Ausbau des AKW Paks.

35 Jahre war Viktor Orbán, als er 1998 zum ersten Mal ungarischer Premierminister wurde. Ähnlich jung wie Kanzler Sebastian Kurz, den er heute, Dienstag, zum ersten offiziellen Amtsbesuch in Wien treffen wird. Beide Politiker gehören mit ihren Parteien der Europäischen Volkspartei (EPP) an; und beide galten schon in sehr jungen Jahren als politische Ausnahmetalente - mit Machtinstinkt.