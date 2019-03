Orban setzt auf Allianz mit Italien in Sachen Migration

Ungarns Premier Viktor Orban ist der Ansicht, dass für sein Land eine Allianz mit einem großen europäischen Land in Sachen Einwanderung notwendig sei. "Ungarn ist zu klein, um seine Meinung in Europa durchzusetzen. Medien, NGOs, Universitäten in Europa sind alle gegen uns und können uns zerstören. Daher brauchen wir starke Verbündete", so Orban laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Ungarn brauche laut Orban "starke Verbündete"