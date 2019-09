Orban strebt für Ungarn keinen EU-Austritt an

Ungarn hat nach den Worten von Ministerpräsident Viktor Orban keine Pläne für einen Austritt aus der Europäischen Union. "Wir sind Mitglied der Union und werden Mitglied bleiben", betonte Orban am Sonntag bei einem Parteitag seiner regierenden, nationalkonservativen Fidesz-Partei in Budapest. In Österreich erhofft er sich einen Partner im Kampf gegen ein "von Brüssel regiertes Imperium".

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Sein Land bleibt in der Union