Orban verlangt Rücktritt von EU-Kommissions-Vizepräsidentin

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat den sofortigen Rücktritt der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourová, verlangt. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte Orbán Aussagen der Tschechin, wonach in Ungarn eine "kranke Demokratie" errichtet werde, als Grund. Jourová habe ihr Mandat verletzt, und Ungarn lege bis zum Rücktritt alle Kontakte mit ihr auf Eis.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Orban sieht in Jourovas Aussagen "inakzeptable" Beleidigung