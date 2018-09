Orban vor möglichem Strafverfahren im EU-Parlament

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will im EU-Parlament auf Vorwürfe antworten, in seinem Land sei der Rechtsstaat in Gefahr. Der rechtsnationale Politiker soll am Dienstagnachmittag (ab etwa 15.00 Uhr) an einer Debatte im Straßburger Parlament teilnehmen. Am Tag darauf stimmen die Abgeordneten darüber ab, ob gegen Ungarn ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet werden soll.

SN/APA (dpa)/BERND VON JUTRCZENKA Viktor Orban im EU-Parlament - Ungarn droht ein Strafverfahren