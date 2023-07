Orban will schwedischen NATO-Beitritt nicht blockieren

Wenige Tage vor dem Bündnisgipfel in Vilnius hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens signalisiert. "Wenn wir etwas zu tun haben, werden wir handeln. Die ungarische Regierung zögert die Entscheidungen nicht hinaus", sagte Orbán am Freitag in Wien mit Blick auf einen möglichen Durchbruch im monatelangen Tauziehen um die NATO-Erweiterung bei einem für Montag angesetzten schwedisch-türkischen Gipfeltreffen.

Orbán will nicht Blockierer des schwedischen NATO-Beitritts sein