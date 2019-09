Orban will "strategische Kooperation" mit FPÖ "fortsetzen"

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Montag Norbert Hofer zu seiner am Wochenende erfolgten Wahl zum FPÖ-Chef gratuliert. In einem von der ungarischen Nachrichtenagentur MTI zitierten Schreiben drückte Orban zudem seine Zuversicht aus, dass seine rechtsnationale Fidesz-Partei die "strategische Kooperation" mit den Freiheitlichen fortsetzen werde.

SN/APA (AFP/Archiv)/ATTILA KISBENED Ungarns Ministerpräsident gratulierte Hofer zur Wahl zum FPÖ-Chef