Order! Order!

Der Sprecher des britischen Unterhauses wurde zum heimlichen Star. Warum John Bercow Dienstagabend eine entscheidende Rolle spielt - zum Missfallen der Brexiteers.

Er ist so etwas wie der Ordnungshüter Ihrer Majestät. Und er scheint einer der wenigen zu sein, der in diesen dramatischen Zeiten seinen Spaß hat. Und er spielt in der bevorstehenden Brexit-Abstimmung eine zentrale Rolle.

John Bercow, "Speaker of the House" entscheidet, ob Anträge der Parlamentarier überhaupt zur Abstimmung gelangen. Neun solcher Anträge wurden eingebracht.