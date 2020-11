Organisatoren: 500.000 bei Protesten in Frankreich

An den landesweiten Demonstrationen in Frankreich gegen Polizeigewalt und für Pressefreiheit haben sich am Samstag laut Organisatoren 500.000 Menschen beteiligt. Allein in der Hauptstadt Paris seien 200.000 Demonstranten auf die Straße gegangen, erklärte ein Bündnis von Journalistengewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen, das zu dem "Marsch der Freiheiten" aufgerufen hatte. Das Innenministerium sprach von landesweit 133.000 Teilnehmern, davon 46.000 in Paris.

SN/AFP/ALAIN JOCARD Demonstration gegen Polizeigewalt und Gesetzesentwurf in Paris