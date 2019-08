Osteuropäer laut Vestager nicht an den Pranger stellen

EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat Fehler im Umgang mit osteuropäischen EU-Staaten eingeräumt und davor gewarnt, sie an den Pranger zu stellen. "Ich gebe ehrlich zu, dass auch ich in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Fehler gemacht habe", sagte die für Wettbewerb zuständige Kommissarin, die als eine der einflussreichsten Politikerinnen in Brüssel gilt, der "Welt" (Samstag).

