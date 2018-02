OSZE-Beobachtung bei russischen Präsidentschaftswahlen

Das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (OHDIR) beginnt mit der Beobachtung der russischen Präsidentschaftswahlen am 18. März. Ergebnisse wird die Beobachtermission aus 13 in Moskau stationierten Experten und 60 Langzeitbeobachtern am Tag nach den Wahlen präsentieren. Das sagte der norwegische Missionsleiter Jan Petersen am Montag bei einer Pressekonferenz in Moskau.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAMUEL KUBANI Es handelt sich um die 10. Wahlbeobachtung seiner Institution