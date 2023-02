OSZE: Ein Treffen zur falschen Zeit

15 russische, mit Sanktionen belegte Parlamentarier halten sich an dem Tag, an dem sich der Krieg in der Ukraine jährt, in Wien auf. Als Krisenmanager, der die OSZE ist, hätte man diese Krise verhindern können.

Österreich kann nicht anders, als die russischen Vertreter zum OSZE-Treffen in Wien zuzulassen. Selbst, wenn es wollte. Als Amtssitz einer internationalen Organisation ist es dazu verpflichtet, die Mitglieder einreisen zu lassen. Wien ist also juristisch gesehen der richtige Ort, um mit Sanktionen belegte russische Parlamentarier mit den Kriegsverbrechen dieses Jahres zu konfrontieren und sie dafür zur Verantwortung zu ziehen. Das muss Zweck des Treffens sein. Allein der Zeitpunkt zum Jahrestag des Kriegsausbruchs ist fatal. Als Krisenmanager, der die OSZE ist, ...